Grosse Veillée Le concert Arleuf, 29 janvier 2022, Arleuf.

Grosse Veillée Le concert Arleuf

2022-01-29 – 2022-01-29

Arleuf Nièvre

On retrouvera sur scène : Osmonde, les Copains autour d’Anost, Gallica Trio et le Duo Huguenin-Gallimard, mais aussi des invités surprise prêts à nous faire bouger la tête, taper du pied et dans les mains. Le tout dans une ambiance conviviale et dans un cadre bien sympathique. Un événement organisé par Pour une Fois qu’on Sort , captation et diffusion Bourgogne Live Prod , avec le soutien du Parc Naturel Régional du Morvan et le Cornemuse .

pourunefoisquonsort.asso@gmail.com +33 3 86 78 84 66

