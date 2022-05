GRISSINI PROJECT (FESTIVAL DE TOULOUSE)

GRISSINI PROJECT (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-22 21:00:00 – 2022-07-22 22:30:00 Quand la musique classique rencontre la pop culture…

Laissez vous emporter le temps d’une soirée par la magie de la musique des films de Miyazaki composée par le Maestro Joe Hisaishi. Au programme :

Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, et tant d’autres… Le Grissini Project est composé des talentueux Lucie Minaudier au chant, Romain Vaudé au piano, Johan Veron au violon et Valentin Catil au violoncelle.

Leur collaboration a débuté en 2010 et connaît depuis un succès phénoménal en réunissant des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux ainsi que plusieurs dizaines de millions de vues sur leurs vidéos.

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles. Artistes : Alice Dupont-Percier, soprano / Bastien Vidal, violon / Marwane Champ, violoncelle / Romain Vaudé, piano.

