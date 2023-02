« Eros ou les Vérités successives » Compagnie En tous lieux- Grange de la Ferme Dupire, 24 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

« Eros ou les Vérités successives » Compagnie En tous lieux- 24 et 25 mars Grange de la Ferme Dupire

9/5 € – Abonnements à tarifs dégressifs

Comment faire le portrait d'un amour ??

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Mise en scène- Catherine Moretto avec Sophie Bahnweg, Marie-Paule Bonnart, Romain Chaptal, Patrick Cools, Edith Deleporte, François Deleporte,Coralie De maen et Emmanuelle Moretti.

On croise

Une femme amoureuse de son mari de manière inquiétante

Des amants

Des couples mariés ou adultères

On traverse

De vieilles histoires

Des relations passagères

On rit

On s’effraie

On se projette dans un tableau réaliste

De ce qui nous attache et nous déchire en même temps.

Car en Amour

« Qui peut dire ce qui est vrai ? »



