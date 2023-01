GRAMA VINTAGE KILO SALE Montpellier Montpellier OT MONTPELLIER Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Hey Montpellier !

Viens chiner tes plus belles pièces vintage, iconiques, de marque, mais pas que… Nous sommes dans ta ville du 10 au 12 février 2023 Au programme:

>> 32€ / kg

>> pas de minimum de poids

>> des vêtements des années 70 aux années Y2K

>> toutes les tailles disponibles

>> des vêtements et des pièces triés par catégories

>> un réassort permanent toute la durée de l’événement, pour avoir du choix

>> des cabines à ta disposition

>> entrée gratuite (accès via notre billetterie Eventbrite disponible ici)

>> une équipe formidable disponible pour t’aider si besoin

