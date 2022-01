FREQUENCE GRENOUILLE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault 3 3 EUR Venez découvrir la vie des amphibiens de la Réserve et le travail des gestionnaires pour les préserver. A la nuit tombée, partez à leur rencontre, en vous laissant guider par leurs chants. #SORTIENATURE

Venez découvrir la vie des amphibiens et le travail de préservation des gestionnaires. A la nuit tombée, partez à leur rencontre et laissez-vous guider par leurs chants.

Sur réservation.

+33 4 67 01 60 23

