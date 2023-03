Fleurs de Jazz : Dîner Concert avec Vladimir Torres Trio Lycée des métiers François Mitterrand Château-Chinon (Ville) Catégories d’Évènement: Château-Chinon (Ville)

Fleurs de Jazz : Dîner Concert avec Vladimir Torres Trio
Lycée des métiers François Mitterrand, 23 mars 2023, Château-Chinon (Ville)

2023-03-23 19:30:00 – 2023-03-23 22:00:00

Lycée des métiers François Mitterrand
1 rue Pierre Mendès France
58120 Château Chinon (Campagne)

Château-Chinon (Ville)

Nièvre Fleurs de Jazz vous propose un Dîner-concert au Restaurant pédagogique du Lycée des Métiers François Mitterrand à Château Chinon . VLADIMIR TORRES TRIO nous plongera dans un univers musical singulier où vont se mêler jazz, pop, musiques latines ou encore moyen-orientales. Vladimir Torres : Contrebasse et Compositions

Martin Schiffmann : Piano

Martin Schiffmann : Piano
Tom Moretti : Batterie

Le dîner sera concocté par les élèves du restaurant pédagogique du Lycée des Métiers de Château Chinon

Réservation obligatoire :
En ligne https://larochemillayjazzfestival.fr/billetterie-2023 ou par téléphone 06 19 12 25 06
Plus d'infos : https://larochemillayjazzfestival.fr

