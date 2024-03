Film 14 jours pour aller mieux Orbey, mardi 26 mars 2024.

Synopsis Maxime, cadre ambitieux et cartésien, ne pense qu’à sa carrière et à son futur mariage avec la fille de son patron. Au bord du burn-out, il se retrouve embarqué par son futur beau-frère Romain au beau milieu de son pire cauchemar un stage de bien-être… EUR.

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26 22:00:00

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est contact@cinemaorbey.fr

