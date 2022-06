FEUX D’ARTIFICE DES 13 ET 14 JUILLET Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Ne manquez pas les différents feux d’artifice et manifestations des 13 et 14 juillet dans la Métropole de Montpellier ! Au programme notamment : ►Montpellier – Parc Charpak

14 juillet 2022

Grand concert gratuit sur la parvis de l’Hôtel de ville

Feu d’artifice • Parc Charpak Dans la Métropole (mise à jour régulièrement ): ►Castries

13 juillet à 22h30 dans le Parc du Château

les spectateurs sont invités à s’installer dans le parc en début de soirée pour pique-niquer autour du grand bassin.

Buvette et menu paella proposés par le Comité des fêtes sur réservation au 07 85 17 93 99 ►Clapiers

14 juillet 2022

dans le parc municipal Claude Leenhardt

20 h 30 : repas républicain,

22 h 30 : feu d’artifice,

23 h 15 : bal populaire. ►Cournonsec

14 juillet 2022

19h Repas citoyen

Tiré du sac ou Seiche à la rouille mitonnée par Maison Carrière (13 euros) à réserver en mairie

21h: Distributions des lampions à la mairie

21h30 : Retraite aux flambeaux 22h30 : Feu d’artifice au skate park ►Cournonterral

13 juillet 2022

Vigne du Parc

22h30

Feu d’artifice Esplanade Jean Moulin

23h/1h

Bal animé par DJ Philou 14 juillet 2022

12h30

Apéritif offert à la population

Esplanade Jean Moulin 19h

Vin à la Française offert à la population 20h

Repas 10 € (moules frites)

Résa. en mairie : 04 67 85 00 11 21h/1h

Bal animé par Orchestral ►Juvignac

14 juillet 2022

Fête citoyenne de 11h30 à 1h du matin au Parc des Thermes

Au programme : apéros, deux repas midi et soir, jeux d’eau et d’adresse, ateliers créatifs, bal populaire et de bien d’autres surprises à découvrir sur place. ►Lattes

14 juillet 2022

La cérémonie du 14 juillet aura lieu à 11h au monument aux morts. ►Le Crès

Fête républicaine

Feux d’artifice au Lac Jean-Marie Rouché. le 13 juillet à partie de 22h15

Le groupe The French Touch NZ prendra le relais dès 22h45 pour un bal populaire entrée libre ►Montferrier-sur-lez

13 juillet 2022

A 22h30 feu d’artifice sur le parking du Devézou complexe sportif

A 23h soirée Dj avec buvette et snack ►Pignan

13 Juillet 2022

La cérémonie sera suivie d’un apéritif dans le parc du château.

A 19h30 : Apéritif dansant

A 20H30 : Repas

A 23h : Feu d’artifice et soirée ►Prades-le-lez

13 juillet 2022

