Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots Le Service des sports Nautiques organise avec l’ensemble des partenaires associatifs de la commune un évènement majeur depuis de nombreuses années : La fête du nautisme ! La fête du nautisme permet au public, seul ou en famille, de découvrir différentes pratiques nautiques organisées tout au long de l’année à Palavas-les-Flots. Pour les petits à partir de 7 ans (sachant nager) et les plus grands (débutants ou confirmés). Chacun pourra ainsi :

● Découvrir les loisirs nautiques dans leur diversité,

● Rencontrer et partager une passion avec les différents acteurs du nautisme local,

Rive gauche et rive droite Programme et inscriptions au 04 67 07 73 33 Activités gratuites







