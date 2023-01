Fête des plantes du Perche Bellou-le-Trichard, 25 mars 2023, Bellou-le-Trichard Bellou-le-Trichard.

Fête des plantes du Perche

Manoir de la Cour Bellou-le-Trichard Orne

2023-03-25 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-26 18:00:00 18:00:00

Bellou-le-Trichard

Orne

Bellou-le-Trichard

C’est à une poignée de kilomètres de Bellême, au cœur du Perche, et entre les murs du manoir de la Cour dans le charmant village de Bellou-le-Trichard que refleurira pour la quatrième année la Fête des Plantes du Perche.

À la fois remarquable bâtisse historique et exploitation agricole, le Manoir se dresse entre bocage et prairie dans un paysage typiquement percheron.

Le samedi 25 et dimanche 26, de 10h à 18h, une quarantaine de pépiniéristes producteurs et artisans du jardin s’y retrouveront pour aller à la rencontre des curieux comme des passionnés, des jardiniers zélés comme des dilettantes.

Ces derniers pourront dégoter des merveilles autant que glaner astuces et conseils.

Arbustes, bulbeuses, graminées, grimpantes, rosiers, vivaces, plantes aquatiques et arbres rares déploieront leurs charmes pour séduire les visiteurs.

Brocante de jardin, décoration, outils se mêleront aux pivoines, érables et autres beautés.

Hortus Pertica organise cet événement avec l’objectif et l’ambition de partager, d’échanger, de s’inspirer des uns et des autres, et de ré-enchanter la vie en jardinant.

Ce sera aussi l’occasion pour chacun de découvrir le programme de l’association. Outre cette grande fête des amoureux des plantes, Hortus Pertica propose tout au long de l’année visites de jardins privés, trocs, conférences et ateliers à ses membres.

La liste des pépiniéristes et artisans présents est disponible sur le site hortuspertica.com

Parking / service brouette / consigne / buvette, foodtrucks – restauration variée et bio

Bellou-le-Trichard

