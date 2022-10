Fête des plantes, du jardin et de la nature Saint-Junien Saint-Junien Catégorie d’évènement: Saint-Junien

2022-10-23 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-23 18:30:00 18:30:00 Haute-Vienne Saint-Junien De 09h00 à 18h30. Ouvert à tous.

Entrée 2 € – gratuit pour les moins de 16 ans.

Restauration variée sur place. Les Amis des fleurs de Saint-Junien organisent leur 6ème édition de la « Fête des plantes, du jardin et de la nature ». 157 exposants vous y attendront pour vous présenter leurs spécialités et productions : 40 pépiniéristes d’extérieur et d’intérieur ; des spécialistes de l’entretien et de l’aménagement du jardin, de véranda ou de piscine ; 70 artisans, créateurs et producteurs ; de nombreuses nouveautés vous intrigueront…

Des animations gratuites jalonneront cette journée : randonnée faune-flore le matin dès 10h ; deux conférences traitant du jardin et du sol à 11h et à 15h ; activités interactives (poterie, peinture végétale, compostage, déchets verts, protection de l’environnement…). Saint-Junien

