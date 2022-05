FETE DE LA NATURE : Au fil de l’eau, la nature à ma porte ! Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Rochechouart

FETE DE LA NATURE : Au fil de l’eau, la nature à ma porte ! Rochechouart Rochechouart, 18 mai 2022, RochechouartRochechouart. FETE DE LA NATURE : Au fil de l’eau, la nature à ma porte ! Rochechouart Rochechouart

2022-05-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-18 17:00:00 17:00:00

Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart De 10h00 à 17h00. Ouvert à tous. Du 18 au 20 mai la Maison de la Réserve – Espace Météorite Paul Pellas, 16 rue Jean Parvy à Rochechouart : entrée au tarif unique de 2,10 € à l’exposition permanente. Le 22 mai entrée gratuite à l’exposition permanente à l’Espace Météorite. Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV) vous permettra de découvrir les différentes problématiques liées à l’eau, à l’environnement. Qu’est-ce qu’une rivière ? Pourquoi faut-il l’entretenir ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles espèces animales et végétales peut-on y trouver ? nVenez jouer, lire, expérimenter, manipuler pour mieux comprendre le fonctionnement de la nature et les cycles de l’eau grâce à des maquettes, jeux sensoriels, expositions. De 10h00 à 17h00. Ouvert à tous. Du 18 au 20 mai la Maison de la Réserve – Espace Météorite Paul Pellas, 16 rue Jean Parvy à Rochechouart : entrée au tarif unique de 2,10 € à l’exposition permanente. Le 22 mai entrée gratuite à l’exposition permanente à l’Espace Météorite. Rochechouart Rochechouart

dernière mise à jour : 2022-05-13 par OT Porte Océane du Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Rochechouart Autres Lieu Rochechouart Rochechouart Adresse Ville RochechouartRochechouart lieuville Rochechouart Rochechouart Departement Haute-Vienne

Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochechouartrochechouart/

FETE DE LA NATURE : Au fil de l’eau, la nature à ma porte ! Rochechouart Rochechouart 2022-05-18 was last modified: by FETE DE LA NATURE : Au fil de l’eau, la nature à ma porte ! Rochechouart Rochechouart Rochechouart Rochechouart 18 mai 2022 Haute-Vienne Rochechouart

RochechouartRochechouart Haute-Vienne