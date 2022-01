FESTIVAL MOTS PARLEURS Saint-Jean-de-Fos, 9 février 2022, Saint-Jean-de-Fos.

LANGUE AU CHAT

Dans ces devinettes, randonnées et contes, les animaux sont à l’honneur. De la petite araignée à l’ours terrible, le public est invité à jouer avec la conteuse, enveloppé dans les sonorités du hang, un drôle d’instrument de musique en forme de soucoupe volante.

Paule Latorre est conteuse, formatrice, musicothérapeute. Elle explore l’univers du conte auprès de lecteurs, écrivains, clowns, conteurs, et joue dans les théâtres mais aussi dans des lieux non dédiés au spectacle.

Tout public- à partir de 4 ans.

Durée: 40 min

