Festival “Les Harmonies du Perche” Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

Festival “Les Harmonies du Perche” Rémalard en Perche, 13 août 2022, Rémalard en Perche. Festival “Les Harmonies du Perche” Rémalard Eglise Saint Germain d’Auxerre Rémalard en Perche

2022-08-13 – 2022-08-16 Rémalard Eglise Saint Germain d’Auxerre

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche Festival de musique classique qui se déroulera du 13 au 16 août en l’église Saint Germain d’Auxerre de Rémalard. Festival de musique classique qui se déroulera du 13 au 16 août en l’église Saint Germain d’Auxerre de Rémalard. lesharmonies.contact@gmail.com +33 7 83 75 87 47 Festival de musique classique qui se déroulera du 13 au 16 août en l’église Saint Germain d’Auxerre de Rémalard. Rémalard Eglise Saint Germain d’Auxerre Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Rémalard Eglise Saint Germain d'Auxerre Ville Rémalard en Perche lieuville Rémalard Eglise Saint Germain d'Auxerre Rémalard en Perche Departement Orne

Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remalard-en-perche/

Festival “Les Harmonies du Perche” Rémalard en Perche 2022-08-13 was last modified: by Festival “Les Harmonies du Perche” Rémalard en Perche Rémalard en Perche 13 août 2022 Orne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche Orne