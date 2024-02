Festival de Théâtre « La mère » Université d’Évry Évry-Courcouronnes, lundi 4 mars 2024.

Festival de Théâtre « La mère » Au programme de cette 13ème édition, quatre spectacles pour explorer les facettes de cette figure complexe qu’est la mère. 4 – 25 mars, les lundis Université d’Évry Entrée libre et gratuite

À l’initiative de la metteuse en scène et enseignante-chercheuse Isabelle Starkier et avec le soutien du pôle arts & culture de l’université, le Festival est l’occasion de mettre à l’honneur la culture pour enrichir notre existence et tisser un lien indispensable entre les individus.

Au programme :

La brève liaison de maman

Lundi 4 mars à 12h30 – Cie Star théâtre

Une mère, un père, des jumeaux… et un amant ! Une famille de juifs new-yorkais névrosés et déjantés où histoire d’infidélité et enquête dans le temps et l’espace s’entremêle pour former une comédie noire hilarante.

Université d’Évry – Salle de l’Émulateur / 31 cours Blaise Pascal – 91000 Évry-Courcouronnes

Jean-Jacques Vanier dans A la recherche de la recherche

Lundi 11 mars à 12h30

« Ma mère ne venait pas m’embrasser dans mon lit quand j’étais petit. Ma mère ne venait pas m’embrasser dans mon lit quand j’étais petit. Ma mère ne venait pas… 7 tomes, 4000 pages, 143 mille lignes de Ma mère ne venait pas… C’est ce qu’aurait été le projet initial de À la recherche du temps perdu, selon mes sources. » Dans cette lecture-spectacle Jean-Jacques Vanier suit un professeur affolé après avoir raté son bus venant proposer une lecture de À la recherche du temps perdu.

Université d’Évry – Bât. 1ers cycles – Amphi audio / 1 rue Pierre Bérégovoy – 91025 Évry-Courcouronnes

HOUL

Lundi 18 mars

À 12h30 devant la bibliothèque universitaire

À 15h00 cour du bâtiment 1ers cycles

Cie Sept fois la langue

Un frère part à la recherche de sa sœur disparue en mer. Dans les profondeurs inconnues de l’étendue liquide, les ombres s’animent, les courants s’entremêlent au passé, au présent. Par l’acrobatie et le jeu grotesque, la manipulation d’objets et les transformations d’espace, HOUL raconte l’histoire d’un amour entre un frère et une sœur.

Université d’Évry – 91025 Évry-Courcouronnes

Riveraines

Lundi 25 mars à 12h30 – Cie Mi-Fugue Mi-Raisin

Après Speculum, Riveraines continue d’explorer le sujet des violences faites aux femmes dans le milieu de la gynécologie. En immersion auprès de SOLIPAM (Solidarité-Paris-Maman) Riveraines partage avec nous les coulisses du centre d’appel, les réunions du personnel, les différents niveaux de prise en charge et les sentiments de ras-le-bol. C’est aussi le récit de Madame G, femme ivoirienne sans papier qui a traversé sa grossesse gémellaire dans la rue et les centres provisoires d’hébergement. Son optimisme et sa force touche en plein cœur.

Université d’Évry – Bât. 1ers cycles – Amphi audio – 91000 Évry-Courcouronnes

Festival soutenu et labellisé « ville apprenante UNESCO »

Université d’Évry 23 boulevard François Mitterrand – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France

