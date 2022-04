Festival de cave : le chemin des étoiles Saint-Germain-de-la-Rivière, 19 mai 2022, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Festival de cave : le chemin des étoiles Château l'Escarderie Saint-Germain-de-la-Rivière

2022-05-19 20:00:00 – 2022-05-19 21:30:00

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde Saint-Germain-de-la-Rivière

8 EUR Lorsqu’on aime comme on n’a jamais aimé, peut-on le dire comme on l’a déjà dit ? Ce spectacle-ovni totalement hybride, voyageant à travers les formes et les esthétiques, interroge la manière de dire l’amour ou du moins de s’en approcher, d’interroger ce qui, dans les sentiments, fuit incessamment. En cette époque de conquête spatiale, où l’on cherche à aller toujours plus loin, à maîtriser toujours plus en profondeur ce qui est séparé de nous par des années-lumière, si nous nous intéressions tout simplement à l’Autre, cet alter ego juste à côté de nous mais pourtant si loin quelquefois ?

