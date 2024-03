Balade nature Oiseaux de campagne Civrac-de-Blaye, samedi 4 mai 2024.

Balade nature Oiseaux de campagne Civrac-de-Blaye Gironde

Sur les chemins de randonnée, accompagné d’un guide nature et d’un guide historien, partez à la découverte de la nature qui vous entoure. Apprenez à observer et écouter tous ses secrets …

Disparitions inquiétantes, il y a de quoi être remonté comme un coucou ! Vous entendez ou voyez de nombreuses espèces d’oiseaux dans vos jardins, autour de vous. Cependant des disparitions de nombre d’entre eux ont de quoi inquiéter. Venez faire un suivi temporel, pour apprendre à connaître nos oiseaux de campagne et comprendre les phénomènes liés à leur disparition, à travers ces 15 dernières années. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:30:00

fin : 2024-05-04 11:30:00

Civrac-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@latitude-nord-gironde.fr

L’événement Balade nature Oiseaux de campagne Civrac-de-Blaye a été mis à jour le 2024-03-02 par OT Latitude Nord Gironde