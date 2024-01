Echo-bois, Voyage en Italie, par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine Théâtre Cravey La Teste-de-Buch, samedi 4 mai 2024.

Echo-bois, Voyage en Italie, par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine Théâtre Cravey La Teste-de-Buch Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

Levé de rideaux avec l’ensemble des élèves du conservatoire de La Teste sur le travail de la journée puis L’Ensemble Echo Bois puis un programme de l’Orchestre d’Harmonie avec l’Ensemble Echo Bois pour terminer.

Hannah von Wiehler est une jeune cheffe parmi les plus rafraîchissantes et libres d’esprit de sa génération. Outre sa vision artistique et sa solide formation académique, son affinité naturelle avec les langues est particulièrement appréciée.

Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine billetterie@latestedebuch.fr



