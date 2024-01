Soirée théâtre L’ours – Une pièce de Tchekhov 46 Le Bourg Eynesse, samedi 4 mai 2024.

Eynesse Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

L’Ours se déguste comme une friandise théâtrale dans un duel de rustres amoureux sentant la poudre, où les personnages agissent de manière tellement impulsive, spontanée et sincère qu’ils deviennent comparables à deux ours sauvages. Un casting 4 étoiles ( Franck Saurel, Jenn Rihouey & Fabiola Riedinger) vous fera passer une soirée inoubliable.

Mise en scène : D. Pierson.

Durée environ : 80 mn.

Buvette et petite restauration sur place.

Spectacle tout public.

EUR.

46 Le Bourg Salle des fêtes

Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT du Pays Foyen