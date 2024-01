Atelier « Yoga du Rire » Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch, mercredi 31 janvier 2024.

Atelier « Yoga du Rire » Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 15:00:00

fin : 2024-01-31 16:30:00

Venez passer un moment de détente et de lâcher-prise !

Venez sourire et rire par des exercices de rire, de respiration, de jeux…

Une heure et demie de rire !

Sur inscription. Atelier organisé par l’association Gai Rire.

Venez passer un moment de détente et de lâcher-prise !

Venez sourire et rire par des exercices de rire, de respiration, de jeux…

Une heure et demie de rire !

Sur inscription. Atelier organisé par l’association Gai Rire.

EUR.

Office de Tourisme de La Teste de Buch 13B Rue Victor Hugo

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com



L’événement Atelier « Yoga du Rire » La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2024-01-23 par OT La Teste-de-Buch