Saint-Emilion Portes Ouvertes Saint-Émilion, 4 mai 2024, Saint-Émilion.

Saint-Émilion,Gironde

3 journées festives pour découvrir notre appellation !

Un rendez-vous privilégié avec les viticulteurs de Saint-Emilion, Lussac Saint-Emilion et Puisseguin Saint-Emilion qui vous ouvrent leurs portes dans un grand nombre de châteaux le weekend du 4 & 5 mai 2024 avec de nombreuses animations en perspective !.

2024-05-04 fin : 2024-05-05 . .

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



3 festive days to discover our appellation!

A privileged meeting with the winegrowers of Saint-Emilion, Lussac Saint-Emilion and Puisseguin Saint-Emilion, who will be opening their doors to you at a large number of châteaux on the weekend of May 4 & 5, 2024, with a host of events in store!

3 días festivos para descubrir nuestra denominación de origen

Una ocasión única para conocer a los viticultores de Saint-Emilion, Lussac Saint-Emilion y Puisseguin Saint-Emilion, que le abrirán sus puertas en numerosos châteaux el fin de semana del 4 y 5 de mayo de 2024, ¡con numerosos eventos!

3 festliche Tage, um unsere Appellation zu entdecken!

Ein privilegiertes Treffen mit den Winzern von Saint-Emilion, Lussac Saint-Emilion und Puisseguin Saint-Emilion, die Ihnen am Wochenende des 4. & 5. Mai 2024 ihre Türen in einer großen Anzahl von Schlössern öffnen, mit zahlreichen Animationen in Aussicht!

Mise à jour le 2023-08-29 par OT Saint-Emilion