Théâtre : HIBOUX 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets, 4 mai 2024, Portets.

Portets Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 21:00:00

fin : 2024-05-04

L’avantage d’un spectacle sur la mort, c’est que personne ne sait ce qu’il y a après, alors on peut dire ce qu’on veut.

Le jour de votre mort, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail se réuniront. Ils viendront peut-être de loin pour vous. Ils prendront un jour de congé. Ils échangeront leurs souvenirs, leurs anecdotes. Ils pleureront, ils riront, ils mangeront ensemble. Peut-être que malgré la tristesse et le désespoir, ils parviendront à rendre cet événement inoubliable, pour vous, à votre mémoire. Ça sera peut-être le plus beau jour de votre vie et vous ne serez pas là!

Trois musiciens/comédiens et un conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent aux disparus, où vivants et morts bricolent…

Après le spectacle, dansons et fêtons ensemble la fin de saison ! Avec un DJ SET invité.

27 Rue du 8 Mai 1945 Espace Culturel La Forge

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



