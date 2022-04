FESTENAL MAI QUE MAI Colombières-sur-Orb, 25 mai 2022, Colombières-sur-Orb.

FESTENAL MAI QUE MAI Colombières-sur-Orb

2022-05-25 – 2022-06-04

Colombières-sur-Orb Hérault Colombières-sur-Orb

Dimècres lo 25 de Mai (Mercredi) à Colombières

10H30 Stage de contes avec Gérard Bastide. (sur inscription).

17H00 Rencontre Femnas d’aicì : dessiner, écrire, conter entre Occitanie et Catalogne. Avec Sòfi a Jacques, Isabelle François, Anna Ishtar, Pascale Soulas, animée par Mélania Laupies.

18H30 Restitution du stage de contes.

21H00 Balèti : Bodegam’Bal.

Dijòus lo 26 de Mai (Jeudi) à Colombières

9H00 – 9H30 – 10H00Randonnée spectacle, installations artistiques, spectacles, musiques, contes. « d’ont venes ? » Avec Gérard Bastide,Jean-Pierre Sarzier, Cie Le Coin de la Bulle, Bruna Alranq, Cie Raices Flamencas, Mar e Montanha, EMPO, Du Monde aux Balkans. Yves Alleaume, Marie Bastide, Nicolas Bexon, Felip Costes, Karl Michaelis, Petra Schubert, Elise Geoffrion, Raphaëlle Bourillet, atelier Els Knockaert.

St Martin de l’Arçon

18H30 Concert à l’église avec le trio Albada.

21H00 Lo p’tit bal de la luna avec La Balca et invités.

Dissabte lo 28 de Mai (Samedi) – Dimenge lo 29 de Mai (Dimanche) à Colombières/Orb

9H30 – 12H30 Atelier lutherie avec Anne-Laure Vigouroux. Comprendre, monter, démonter et entretenir sa clarinette.

10H00 Balade « los Òrts » avec la Maison du Caroux.

14H00 – 17H00 Sarah Serec : Stage de bourrée niveau confirmé (Sur inscription).

15H00 – 17H00 Atelier initiation aux danses de balèti avec Zoé Durand (Sur inscription).

17H00 Théâtre jeune public « Lo vira-vira de las sasons ». Cie La Fabrique Sauvage.

19H00 DANÇAR LA NUÈIT : nuit de la danse avec Versus, Flor de Zinc, Pollen, Chaï, Caresse, Jean-Pierre Sarzier, Mar e Montanha, Les Griottes, Trinc. Scène ouverte pour accueillir le petit jour

Dissabte lo 04 de Junh (Samedi) Prémian, avec l’association Le Fil des Arts www.fildesarts.com

«Femnas d’aicì».

16H00 Conte musical « La chèvre e lo Bodegaire ».

17H30 Film « Femmes de la terre » de Jean-Pierre Vedel, suivi de quatre courts-métrages, réalisés par Peggy Devillard. Exposition photo de Coraly Lamoureux. 19H00 Apéro et repas chez les agricultrices.

Marché nocturne des producteurs et animation musicale avec L’Escòla de Bodega et Le Bal sauvage.

Week-end de l’ascension et celui d’après pour venir danser, marcher, écouter, chanter, buller, manger, boire (pas trop quand même), rêver, rire, au festival Mai que Mai.

Il y aura tout ce qu’il faut pour : du conte, de la musique, de l’art, du théâtre, de la danse, de l’improvisation, du chant, des bals tous les soirs, des balades. De la joie, de la bonne humeur, de la douceur et de l’amitié.

