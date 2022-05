Exposition : Regards croisés sur les travaux du Café Charbon Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Exposition : Regards croisés sur les travaux du Café Charbon Nevers, 17 février 2022, Nevers. Exposition : Regards croisés sur les travaux du Café Charbon Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers

2022-02-17 – 2022-06-24 Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois

Nevers Nièvre Nevers EUR L’exposition « Regards croisés sur les travaux du Café Charbon » est composée de photographies d’Aït Belkacem et de Christophe Masson qui retracent les dernières années des travaux du nouveau Café Charbon.

Cette exposition est présentée jusqu’au 24 juin inclus., aux horaires d’ouverture des portes du public (concert ou autres événements) ou sur rendez vous avec les photographes.

Vernissage le 17-02 à 18h30.

Gratuit, sur réservation. Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers

