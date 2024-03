Exposition « Les femmes d’exception d’hier et d’aujourd’hui dans le monde » Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall Évry-Courcouronnes, jeudi 14 mars 2024.

Exposition « Les femmes d'exception d'hier et d'aujourd'hui dans le monde » Découvrez ces femmes qui ont contribué, chacune à leur manière, au développement de leur pays et à l'évolution de la société. Projet W.Maathai 14 mars – 15 avril Université d'Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall Entrée libre

Début : 2024-03-14T08:30:00+01:00 – 2024-03-14T19:45:00+01:00

Fin : 2024-04-15T08:30:00+02:00 – 2024-04-15T19:45:00+02:00

Après l’hommage rendu en 2018 au physicien et historien sénégalais Cheikh Anta Diop (1923-1986) puis en 2021 à l’écrivain et ethnologue malien Amadou Hampâté Bâ (1920-1991), l’Université d’Evry a souhaité mettre à l’honneur, la biologiste et femme politique kenyane Wangari M. Maathai (1940-2011).

Figure intellectuelle internationale et grande militante écologiste dont l’engagement et les actions, en matière de protection de la nature et d’émancipation des femmes, ont fait prendre conscience de l’apport des populations africaines aux politiques de préservation de l’environnement.

Ainsi est née l’exposition Les femmes d’exception d’hier et d’aujourd’hui dans le monde : 13 portraits de femmes qui ont contribué, chacune à leur manière, au développement de leur pays et de la société. Scientifiques, politiciennes, militantes, peintres, chanteuses, écologistes, hier comme aujourd’hui, elles inspirent par leur détermination et leur courage.

Exposition réalisée avec l’aide de l’association Eruditio et les étudiant·es de la licence professionnelle protection et valorisation du patrimoine historique, culturel et naturel de l’Université d’Évry Paris-Saclay sous la coordination du pôle Arts & culture de l’Université d’Évry.

Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall 3 rue du Père André Jarlan – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France