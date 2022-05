Exposition Le cirque des romantiques de Cyrille Mulot Honfleur, 27 mai 2022, Honfleur.

Exposition Le cirque des romantiques de Cyrille Mulot Honfleur

2022-05-27 – 2022-06-09

Honfleur Calvados Honfleur

Le cirque des romantiques débarque à La P’tite Galerie de Honfleur, avec une exposition photographique de portraits et paysages. Entre visages mélancoliques, personnages de fiction et tableaux romantiques, Cyrille Mulot compose un univers romanesque qui évoque la littérature ou le cinéma. Les portraits, dont l’expression hésite entre tragique, sensualité et poésie, cherchent à éveiller l’inconscient du spectateur, à l’endroit où le langage échoue à décrire l’émotion. nVernissage le 29 Mai à 11h

Cyrille Mulot

Honfleur

