Salon du livre Salle des Quiéri-Quierettes Grandcamp-Maisy, samedi 11 mai 2024.

Salon du livre Salle des Quiéri-Quierettes Grandcamp-Maisy Calvados

Salon du livre organisé par l’Association Lectures de Proue.

Dans le cadre du 10e Salon du livre de Grandcamp-Maisy et du 80e anniversaire du débarquement, l’association Lectures de proue accueillera des comédiens professionnels qui ont créé une lecture théâtralisée autour du roman « Gravé dans le sable » de Michel Bussi.

L’histoire se déroule entre les USA et la Normandie, sur fond de débarquement à la Pointe du Hoc, avec des scènes à Grandcamp-Maisy, Criqueville et Isigny-sur-mer.

Cette lecture clôturera à 18H00 le Salon du 11 mai 2024 et se déroulera en présence de Michel Bussi, l’un des trois auteurs les plus lus en France.

Parmi la quarantaine d’auteurs invités, nous aurons la présence exceptionnelle de Michel Bussi, l’un des trois auteurs les plus lus en France, de Jean-Christophe Notin, historien spécialiste de la seconde guerre mondiale et d’historiens et romanciers dont beaucoup sortent des livres liés au D-Day.

Seront remis vers 11H30 le Prix de la ville de Grandcamp-Maisy à un auteur présent et le Prix du Concours de Nouvelles organisé cette année en trois langues (français, anglais et allemand) avec l’association Marais-Page de Trévières, sur le thème du D-Day.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 09:30:00

fin : 2024-05-11 12:30:00

Salle des Quiéri-Quierettes Quai Crampon

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie brigitte-bussy@wanadoo.fr

L’événement Salon du livre Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Isigny-Omaha