Oiseaux et amphibiens du marais de Blonville-Villers (dans le cadre de fréquence grenouilles et la journée mondiale des oiseaux migrateurs) Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer, samedi 11 mai 2024.

Oiseaux et amphibiens du marais de Blonville-Villers (dans le cadre de fréquence grenouilles et la journée mondiale des oiseaux migrateurs) Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer Calvados

C’est l’occasion, lors de cette journée fréquence des grenouilles ainsi que celle de la journée mondiale des oiseaux migrateurs , de découvrir ce site fabuleux du marais de Blonville-Villers. Cette balade sera l’occasion de découvrir la diversité des espèces du marais. Nous découvrirons l’ornithologie et partirons observer les différents oiseaux des marais. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les batraciens des petits ruisseaux, de les regarder et les écouter.

(5-6km/2h30) Niveau 2

Animation jeune public

Réservation obligatoire escapadenature.lpst@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 09:30:00

fin : 2024-05-11 12:00:00

Avenue Jean Moulin Au niveau de la Terrasse du marais

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie escapadenature.lpst@gmail.com

L’événement Oiseaux et amphibiens du marais de Blonville-Villers (dans le cadre de fréquence grenouilles et la journée mondiale des oiseaux migrateurs) Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Coeur de Nacre