Les Franciscaines se souviennent Deauville, terre de sports Les Franciscaines Deauville Deauville, samedi 11 mai 2024.

Réussissant le pari de réunir un large éventail de sports sur un territoire à la taille limitée, Deauville, terre de sports, est depuis toujours le théâtre privilégié d’une pratique sportive extrêmement diverse.

La géographie de son territoire, avec ses lais de mer de plus de 40 hectares, a favorisé la pratique du tennis, de la natation, de l’athlétisme et de l’équitation. En outre, Deauville accueille également de nombreuses courses automobiles, de motos et de quad, des manifestations aériennes et des courses cyclistes. Parmi les infrastructures, on trouve cinq structures extérieures, notamment un port de plaisance avec trois bassins (Morny, Yachts et Port Deauville), deux hippodromes (La Touques et Clairefontaine), un pôle omnisports et plusieurs terrains annexes (football, hand, basket et judo), ainsi que le célèbre Pôle International du Cheval. Enfin, un terrain de golf offrant 2 parcours de 18 et 9 trous complète ce tour d’horizon.

L’âme sportive de Deauville est ici dévoilée par Yves Aublet, deauvillais de coeur et passionné d’histoire locale à qui l’on doit plusieurs ouvrages sur Deauville.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 16:00:00

fin : 2024-05-11 17:00:00

Les Franciscaines Deauville 145B avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie accueil@lesfranciscaines.fr

L’événement Les Franciscaines se souviennent Deauville, terre de sports Deauville a été mis à jour le 2024-03-03 par OT SPL Deauville