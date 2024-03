Marché des saveurs La Vigannerie Victot-Pontfol, samedi 11 mai 2024.

Une porte ouverte du domaine qui vous permet de visiter la production et de découvrir les artisans locaux (apiculteur, maraîcher, fromager, produits locaux, éleveur de cochons de Bayeux, artisan céramiste, biscuiterie, confiseries, restaurateur). Remplissez votre panier, et profitez-en pour déguster des accords mets et cidres sur place !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

La Vigannerie Domaine familial Dupont

Victot-Pontfol 14430 Calvados Normandie tourisme@domaine-dupont.fr

