Conférence « L’icône objet d’art ou objet de culte » Philippe Lamotte Le Coteau Deauville Calvados

Les Amis de l’église Saint-Laurent, qui veille à la préservation et la mise en valeur patrimoniale de l’ancienne petite église de Deauville, reçoit Philippe Lamotte, peintre d’icônes dans la tradition russe. Comment on doit regarder l’icône, objet d’art ou objet de culte ? Dans une conférence-débat, il répondra aux questions qu’on peut se poser sur la place de l’icône dans la prière du chrétien, qu’il soit oriental ou occidental, orthodoxe ou catholique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 16:30:00

fin : 2024-05-11

Le Coteau Eglise Saint-Laurent

Deauville 14800 Calvados Normandie

