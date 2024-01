Chanter la paix Salle Legoupil de Ouistreham Ouistreham, samedi 11 mai 2024.

Ouistreham Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 20:30:00

fin : 2024-05-11

150 choristes et musiciens venus de Normandie, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne se réunissent à Ouistreham et donneront deux grands concerts à Ouistreham et Bayeux pour chanter la paix et la fraternité.

1ère partie : « Chants de Fraternités » arrangement de Noël Letertre

2éme Partie : « MisaTango », œuvre pour chœur, piano, quintette à cordes, bandonéon et mezzo soprane. Sous la direction du chef invité : Denis Thuillier. En présence du compositeur argentin Martin Palmeri.

150 choristes et musiciens venus de Normandie, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne se réunissent à Ouistreham et donneront deux grands concerts à Ouistreham et Bayeux pour chanter la paix et la fraternité.

1ère partie : « Chants de Fraternités » arrangement de Noël Letertre

2éme Partie : « MisaTango », œuvre pour chœur, piano, quintette à cordes, bandonéon et mezzo soprane. Sous la direction du chef invité : Denis Thuillier. En présence du compositeur argentin Martin Palmeri.

.

Salle Legoupil de Ouistreham

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Caen la Mer