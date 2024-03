EXPOSITION L’Atelier des peintres du Bourg de Batz Salle des Fêtes Batz sur mer, mardi 23 avril 2024.

EXPOSITION L’Atelier des peintres du Bourg de Batz EXPOSITION L’Atelier des peintres du Bourg de Batz Couleurs des marais Du 23 avril au 6 mai | Salle des Fêtes GRATUIT Tous les jours de 10h à 12h & de 14h30 à 18h Cette année le pince… 23 avril – 6 mai Salle des Fêtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T10:00:00+02:00 – 2024-04-23T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-06T14:30:00+02:00 – 2024-05-06T18:00:00+02:00

EXPOSITION L’Atelier des peintres du Bourg de Batz

Couleurs des marais

Du 23 avril au 6 mai | Salle des Fêtes

GRATUIT

Tous les jours de 10h à 12h & de 14h30 à 18h

Cette année le pinceau tire un grand « traict » et s’égare au coeur des marais, là où le ciel se reflète dans une mosaïque d’étiers et de vasières, ou dans le labyrinthe des canaux de Brière; les lentilles d’eau s’égrènent sous les oiseaux, le scintillement du sel semble éternel, la brume parfois étend son voile pastel, il s’évanouit au gré des chaumières quand la lumière pénètre dans les roselières …

Là-Batz, l’Atelier des peintres du Bourg de Batz restitue toutes ses formes aux couleurs des marais. Il vous invite à cheminer dans un format unique de toiles : 40 x 40 pour les peintres à l’huile ou acrylique, et 30×40 pour les pastellistes et aquarellistes. Bonne promenade.

PRIX DU PUBLIC:

Pendant la durée de l’exposition et pour décerner le prix du public, les visiteurs auront la possibilité de voter pour leur oeuvre préférée parmi les réalisations sélectionnées. La remise des prix aura lieu dimanche 5 mai à 17h. Deux personnes seront également tirées au sort parmi les votants pour recevoir un lot, à vos bulletins ! Règlement à consulter sur place.

Salle des Fêtes 9 rue de la Plage Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 90 63 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 75 82 23 18 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/exposition-latelier-des-peintres-du-bourg-de-batz-expodespeintresdebatz.html »}]

CULTURE EXPOSITION