The Silent Majority Speaks Le Cinématographe Nantes, mardi 28 mai 2024.

The Silent Majority Speaks Documentaire iranien de Bani Khoshnoudi Mardi 28 mai, 20h30 Le Cinématographe Tarifs : 5€ / 3€ / 3,50€

Film programmé dans le cadre du Cycle cinéma iranien au Cinématographe.

Projection présentée par Sara Rastegar, réalisatrice

THE SILENT MAJORITY SPEAKS

Film de Bani Khoshnoudi

Iran, 2014, 1h34, VOSTF • documentaire • NUM

Prenant pour point de départ et thème central le soulèvement de 2009 en Iran, lorsque des citoyennes et citoyens s’opposent au pouvoir accusé de fraude électorale en faveur d’Ahmadinejad, le film revient sur un siècle de révoltes populaires, d’élans révolutionnaires, de trahisons et de répression. « La lancinante dramaturgie des images d’actes de révoltes impose aussi ses propres interrogations : quelles sont leurs forces émancipatrices, leurs puissances contre l’amnésie, mais aussi de quelles stratégies dangereuses peuvent-elles être l’outil ? Que touchent-elles de nos émotions, que construisent-elles d’une mémoire collective ? » – Charlène Dinhut, Tënk

Le Cinématographe 12 bis rue des Carmélites Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire