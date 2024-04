Exposition La généalogie, une histoire de Familles Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, mardi 30 avril 2024.

Situé à Villeneuve-en-Retz, le Musée du Pays de Retz vous propose d’avril à novembre pendant sa période d’ouverture estivale différentes expositions éphémères. Cette fois-ci la thématique sera la généalogie.

En quoi consiste la généalogie ?

c’est la découverte des ancêtres; une exposition généalogique est un événement où les passionnés d’histoire familiale se rassemblent pour explorer leurs racines. Les visiteurs peuvent découvrir des arbres généalogiques, des photographies d’ancêtres, des documents historiques et des récits de vie. C’est l’occasion d’apprendre sur ses ancêtres, leurs métiers, leurs origines géographiques et leurs histoires personnelles.

cela permet de mieux comprendre le mode de vie en explorant leurs métiers, leurs traditions et leurs coutumes, nous pouvons saisir l’évolution de notre patrimoine familial.

c’est l’occasion de poser des questions, de découvrir de nouvelles ressources et de rencontrer d’autres passionnés. Que l’on soit novice ou expert, une exposition sur la généalogie permet de tisser des liens et d’enrichir notre compréhension de l’histoire familiale.

Pratique

cette exposition est proposée en partenariat avec les archives départementales de Loire-Atlantique

l’accès à l’exposition est gratuite aux horaires d’ouverture du Musée.

N’hésitez pas à venir la découvrir pour plonger dans le passé et explorer vos propres racines !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 14:30:00

fin : 2024-04-30 18:30:00

Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire apr@museedupaysderetz.fr

