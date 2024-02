EXPOSITION DE PEINTURE DE JEAN-LUC CAUVIN Place du Minage Clisson, mercredi 29 mai 2024.

Exposition de l’artiste Jean-Luc Cauvin

La place du rêve

Mes corps de pierre dévoilent un mystère qui incite au regard et au questionnement. Ces êtres surnaturels, émergeant du monde des légendes de ma Bretagne natale, surgissent des limbes oniriques et se meuvent dans un monde minéral, fluide et vaporeux où déambulent mes personnages.

Loin du monde réel, de ses travers et de ses excès, j’ai le désir de poser simplement des formes et des couleurs emplies de douceur et de volupté qui s’imposent à moi dans un langage métaphorique.

Dans ce nord Finistère et cette côte des légendes battues par les vents et les marées, ce peuple de rochers me rappelle mon enfance. Toutes les histoires de korrigans, de fées et d’elfes me reviennent en mémoire et me plongent avec délice dans un monde imaginaire, un monde où l’on peut s’octroyer une pause, une longue pause.

J’ai appris les techniques de la gravure et de la peinture au contact d’une association d’artistes, l’ECHELLE, située dans ma ville natale , BREST. Par la suite, j’ai participé à différentes expositions collectives dans la région Bretagne.

A Nantes depuis quelques années

cauvinjeanluc42@gmail.com

06 31 82 41 59 à Nantes (FRANCE)

Horaires de l’expo mercredi, samedi et dimanche 15h à 19h

(les horaires peuvent varier en fonction des expositions)

Gratuit— Public tout public .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29

fin : 2024-06-02

Place du Minage Galerie du Minage

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire cauvinjeanluc42@gmail.com

