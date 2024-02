VISITE GUIDÉE: PORNIC, VILLE D’EAUX Place de la Gare Pornic, mardi 9 avril 2024.

Les avez-vous déjà remarquées ces bornes-fontaines témoins d’un autre temps ?

Avec l’eau en fil conducteur, parcourez la ville avec Florence sur les traces des puits, fontaines et lavoirs encore existants.

L’occasion d’évoquer les bienfaits des eaux guérisseuses, des sources minérales et de l’établissement thermal au pied du château, très fréquentés à une époque révolue.

✅ Visite testée et approuvée :

« Florence est une très bonne conférencière. Visite très agréable, on apprend plein de choses et on découvre Pornic sous un autre angle ».

Informations pratiques :

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz)

Possibilité d’acheter votre billet sur notre site internet en cliquant sur : Réservation en ligne

Départ de l’Office de Tourisme de Pornic place de la Gare 44210 Pornic

Prévoir des chaussures confortables car plusieurs escaliers à emprunter.

Les animaux ne sont pas acceptés.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables ou faute du minimum de participants requis 24h avant la visite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 10:00:00

fin : 2024-04-09 12:00:00

Place de la Gare OFFICE DE TOURISME

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@pornic.com

