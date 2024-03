Vintage Yachting Games Villa Mortureux La baule escoublac, lundi 27 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-27T09:00:00+02:00 – 2024-05-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Organisée par le Yacht Club de La Baule, cette 4e édition internationale des Vintage Yachting Games réunira les diverses et nombreuses classes de voiliers qui furent un temps supports olympiques.

Quillards de sport (Dragon, Soling, Star…), dériveurs (Flying Dutchman, Tempest, Dinghy 12´, Moth…) mais aussi voiliers métriques régateront durant cinq jours en baie de La Baule.

Évènement jusque là inédit en France, les Vintage Yachting Games 2024 devraient rassembler plus d’une centaine de bateaux et quelque 200 à 300 régatiers.

Les Soling y disputeront également le titre de Champion d’Europe.

Villa Mortureux 1 Quai Rageot de la Touche 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 91 46 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 39 84 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.yclb.net/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vintage-yachting-games-la-baule-escoublac.html »}]

