VIENS PLANTER TON CEP AU LOROUX-BOTTEREAU Maison Bleue Haute-Goulaine, lundi 27 mai 2024.

Le but de cette journée est de vous faire découvrir notre travail, ainsi qu’aux cavistes et restaurateurs, par le biais d’une plantation de vigne

Cette journée s’articulera de la manière suivante accueil à la Maison Bleue, suivi d’une balade jusqu’aux vignes de Vincent et Jean-Jacques du domaine Bonnet-Huteau pour la plantation. A notre retour, nous profiterons d’une dégustation de vins des 17 domaines participants puis d’un repas. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27 09:30:00

fin : 2024-05-27

Maison Bleue 136, route du Pont de l’Ouen

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire

