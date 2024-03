Oiseaux des claires et des vasières Rostu 44420 Mesquer Mesquer, mercredi 29 mai 2024.

Oiseaux des claires et des vasières Pénétrez au cœur des marais de Rostu à la découverte d’un peuple fascinant : véritable havre pour de nombreux oiseaux sédentaires ou de passage, ils abritent de nombreuses autres espèces de plante… 29 mai et 26 juin Rostu 44420 Mesquer Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T10:00:00+02:00 – 2024-05-29T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-26T10:00:00+02:00 – 2024-06-26T12:00:00+02:00

Pénétrez au cœur des marais de Rostu à la découverte d’un peuple fascinant : véritable havre pour de nombreux oiseaux sédentaires ou de passage, ils abritent de nombreuses autres espèces de plantes et d’animaux. Cette sortie dans les marais sera l’occasion de découvrir toute la richesse et la beauté du site. Sur inscription.

Financeurs: Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo, Life Sallina

Rostu 44420 Mesquer Rostu 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 45 35 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/oiseaux-des-claires-et-des-vasieres-mesquer.html »}]

FAMILLE JEUNESSE