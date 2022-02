Exposition « Eternels voyageurs » Bellême, 15 septembre 2022, Bellême.

Exposition « Eternels voyageurs » L’Atelier Perché 18 rue Ville Close Bellême

2022-09-15 11:00:00 – 2022-11-13 13:00:00 L’Atelier Perché 18 rue Ville Close

Bellême Orne Bellême

Exposition de peintures et de sculptures.

Peintures de Christophe BLANC et Serge RAT

Sculptures de Catherine LEGRAND et Claire BORIS

Gestes barrières à appliquer sur place.

Entrée libre. Ouverture du jeudi au dimanche + autres jours sur rendez-vous

contact@lartatousegards.com +33 6 71 35 38 09 http://www.lartatousegards.com/

