Pour sa quatrième exposition artistique annuelle, l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Les Billanges vous invite à rencontrer des artistes locaux aux sensibilités différentes : pastels, peinture à l'huile, aquarelles, peintures au charbon (sumi-e), acryliques, peintures africaines, telles sont les œuvres qui y seront exposées. Samedi 28 et dimanche 29 mai, de 10h à 18h à la salle des fêtes des Billanges. Entrée libre. Un pourcentage des ventes sera reversé à l'association par les exposants pour la restauration de l'église. Informations : 06 81 94 00 27.

