Exposition de peinture de Jean-Pierre Plaza au Cinéma Rex
Rue du Maréchal Foch
Tonneins, mardi 12 mars 2024.

Jean-Pierre Plaza est peintre, comédien, professeur de théâtre, metteur en scène, directeur artistique et auteur. Né à Oran en 1949, il est initié aux arts plastiques et suit les cours des beaux arts de sa ville natale. Ado il participe aux décors d’une pièce de théâtre et se découvre une seconde vocation, la comédie. Il consacre alors son temps à la peinture et le théâtre.

– Vernissage de l’exposition, le mardi 12 mars 2024 à 19h. EUR.

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-26

Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cinerextonneins@wanadoo.fr

