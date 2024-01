Villeneuve fait son cabaret, avec le trio Acropole et leurs amis Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot, mardi 30 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:30:00

fin : 2024-04-30

Des costumes éblouissants, des plumes, des strass, des chorégraphies pleine de rythmes ou encore des performances acrobatiques alliant la grâce, la force et la souplesse. De la magie spectaculaire, de la chanson et de l’humour, le tout orchestré par un maître de cérémonie.

Durée : 1h40

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



