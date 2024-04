Escape Game Le 13ème Jeu Monflanquin, mercredi 1 mai 2024.

Escape Game Le 13ème Jeu Monflanquin Lot-et-Garonne

Ce jeu d’évasion grandeur nature vous entraînera dans une aventure immersive historique et inédite au cœur du Moyen Âge, à la recherche du célèbre professeur Archibald Astruc et du trésor de Monflanquin !

Chaque partie dure 1 heure, pour 4 à 10 participants.

L’Escape Game Le 13ème Jeu permet à des équipes de 4 à 10 personnes de découvrir l’histoire des bastides à travers une série d’énigmes et de casse-tête. Les joueurs ont une heure pour découvrir le trésor de Monflanquin !

Grâce à cet escape game, vous ne verrez plus le Moyen Âge ni le Musée du même œil ! Plus qu’une simple visite, c’est une véritable enquête historique que vous propose le Musée des Bastides de Monflanquin, une aventure immersive dans laquelle vous remonterez le temps pour découvrir l’histoire médiévale autrement !

Réservation sur le site internet ou par téléphone. Jeu destiné entre amis ou en famille, pour adolescents et adultes. Présence d’un majeur obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-10-31

1 Place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@coeurdebastides.com

L’événement Escape Game Le 13ème Jeu Monflanquin a été mis à jour le 2024-03-30 par OT Coeur de Bastides