Foire Exposition de Marmande 48ème édition Espace Expo Marmande, mercredi 1 mai 2024.

Foire Exposition de Marmande 48ème édition Espace Expo Marmande Lot-et-Garonne

Cette année la Foire Expo de Marmande 2024 durera 5 jours. Vous y trouverez tout pour LA MAISON, LE JARDIN, LA PISCINE, LES LOISIRS et PLAISIRS GUSTATIFS.

Cette année la Foire Expo de Marmande 2024 durera 5 jours. Vous y trouverez tout pour LA MAISON, LE JARDIN, LA PISCINE, LES LOISIRS et PLAISIRS GUSTATIFS.

– Un large choix de VÉHICULES avec la présence de nombreuses marques automobiles.

– Espace dédié à la Formation et l’Emploi.

– Un espace Restauration sera installé ainsi qu’une fête foraine.

Frédéric Lignier sera l’animateur de la Foire 2024 et mettra toute son expérience et sa bonne humeur au service des exposants.

– Le 1er mai à partir de 16h00 Défilé de Mode organisé par « Miss Ferline » avec les Commerçants de Marmande.

– Les 4 et 5 mai Spectacle de basket acrobatique les Barjots.

– Emmanuelle Algrain sera présente pendant les 5 jours. Elle animera quotidiennement des Ateliers de Cuisine.

– Le 4 Mai toute la journée rassemblement de 2CV avec le Club « Marman2CV »…. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Espace Expo Avenue François Mitterrand

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@foireexpomarmande.com

L’événement Foire Exposition de Marmande 48ème édition Marmande a été mis à jour le 2024-04-03 par OT Val de Garonne