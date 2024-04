Foire aux fleurs Tournon-d’Agenais, mercredi 1 mai 2024.

Foire aux fleurs Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Vente de fleurs, tombola et restauration sur place. Des animations seront menées par le SDIS 47 et les pompiers volontaires de la caserne de Tournon d’Agenais ! 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-01

Place de la mairie

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Foire aux fleurs Tournon-d’Agenais a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Fumel Vallée du Lot