Visite guidée de Monsempron Place de la mairie Monsempron-Libos Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Monsempron-Libos Visite guidée de Monsempron Place de la mairie Monsempron-Libos, 1 mai 2024, Monsempron-Libos. Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 14:30:00

fin : 2024-05-01 Le clocher puissant de l’église du prieuré médiéval coiffe la mystérieuse crypte dotée de ses reliques du 19ème siècle. Le jardin d’inspiration médiéval complète la visite.

Sur réservation..

Le clocher puissant de l’église du prieuré médiéval coiffe la mystérieuse crypte dotée de ses reliques du 19ème siècle. Le jardin d’inspiration médiéval complète la visite.

Sur réservation.

L’église du prieuré médiéval de Monsempron attire le regard lorsqu’on arrive par la vallée de la Lémance. Le clocher carré et puissant domine l’ensemble du vieux bourg installé à ses pieds depuis le 12ème siècle. Mystérieuse est la crypte dotée de ses reliques du 19ème siècle. Le bucolique jardin d’inspiration médiéval et le rafraichissant lavoir des Cannelles complètent harmonieusement la découverte de ce bourg remarquable aux abords de Fumel.

Sur réservation EUR.

Place de la mairie

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Fumel – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Monsempron-Libos Autres Code postal 47500 Lieu Place de la mairie Adresse Place de la mairie Ville Monsempron-Libos Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Place de la mairie Monsempron-Libos Latitude 44.5040309 Longitude 0.9295234 latitude longitude 44.5040309;0.9295234

Place de la mairie Monsempron-Libos Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monsempron-libos/