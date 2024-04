Vide Dressing Party La Maison Bleue Villeréal, mercredi 1 mai 2024.

Vide Dressing Party La Maison Bleue Villeréal Lot-et-Garonne

Vêtements, chaussures, sacs, accessoires pour homme, femme, enfant .. que vous soyez passionnés de mode, shopping ou juste à la recherche de bonnes affaires, nous vous donnons rendez vous dans un cadre atypique et plein de charme au cœur de la bastide de Villeréal.

Oyé Oyé, les accros du Shopping ! Le Vide Dressing Party, l’un des événements annuel à ne pas rater !

C’est l’occasion de renouveler votre garde robe à petits prix. Si vous êtes passionnées de mode, de shopping et de bons plans alors ce vide dressing est pour vous. Achetez, vendez en toute convivialité, dans un endroit atypique et plein de charme au cœur de la bastide de Villeréal.

Possibilité de vous restaurer et de vous désaltérer sur place. Un petit thé, un café, une crêpe….vos papilles vont adorer.

Pour les réservations de stand (avec mise à disposition de table), merci de nous contacter par téléphone ou par mail 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

La Maison Bleue 6 rue saint James

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide Dressing Party Villeréal a été mis à jour le 2024-03-30 par OT Coeur de Bastides