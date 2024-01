Marché aux Fleurs, Fruits et Légumes Esplanade Saint-Pierre Tonneins, mercredi 1 mai 2024.

Marché aux Fleurs, Fruits et Légumes Esplanade Saint-Pierre Tonneins Lot-et-Garonne

Le marché aux Fleurs se déroulera sur l’Esplanade et Boulevard Saint-Pierre Vente de fleurs, plants, fruits et légumes. De nombreuses animations sont prévues au Programme de cette journée.

Le marché aux Fleurs se déroulera sur l’Esplanade et Boulevard Saint-Pierre Vente de fleurs, plants, fruits et légumes.

De nombreuses animations sont prévues au Programme de cette journée. EUR.

Esplanade Saint-Pierre Boulevard Saint-Pierre

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 08:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00



L’événement Marché aux Fleurs, Fruits et Légumes Tonneins a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Val de Garonne